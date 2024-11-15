В городском округе Чехов запустили мощную подстанцию 35 кВ «Бегичево»

В церемонии открытия приняли участие вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, глава городского округа Чехов Михаил Собакин и генеральный директор «Россети Московский регион» Александр Пятигор.

Энергообъект обеспечит стабильным энергоснабжением жителей, проживающих в близлежащих деревнях и садоводческих товариществах. Кроме того, новая современная подстанция позволит дополнительно подключить к электросетям компании «Россети Московский регион» абонентов. Объект также способствует резервированию действующих потребителей.

«Этот объект имеет значительный социально-экономический эффект, как для округа, так и для региона в целом, так как позволит подключить больше новых абонентов и будет способствовать дальнейшему развитию бизнеса и инфраструктуры. У нас в планах в ближайшее время построить еще несколько больших питающих центров, в т.ч., еще один в г.о. Чехов», — отметил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Чехов ]

Управление подстанцией проходит в дистанционном формате. Глава муниципалитета Михаил Собакин отметил, что объект построили в кратчайшие сроки, при этом были соблюдены все технологические требования. Оборудование для подстанции произведено в России.

«Запуск новой подстанции стал еще одним шагом в реализации программы повышения энергонадежности для наших жителей», — отметил глава округа Михаил Чехов.

В 2024 году энергетики выполнили комплексную работу по обновлению электрооборудования в г.о. Чехов. В частности, реконструкцию провели на 82 подстанциях и 63 км линиях электропередачи, были заменены 10 трансформаторов, произведен монтаж пяти пунктов автоматического регулирования напряжения, введена в эксплуатацию мобильная подстанция 35 кВ «Фруктовая». Работы, направленные на улучшение качества электроснабжения на территории муниципалитета и повышение надежности предоставляемых услуг, продолжаются.