В городском округе Чехов запустят новый автобусный рейс

Глава подмосковного городского округа Чехов Григорий Артамонов рассказал в Сети, что с 24 июля будет запущен новый автобусный рейс № 60. Он будет следовать по маршруту от станции Чехов через станцию Столбовая в Молоди.

Перевозкой по данному маршруту займется компания «Мострансавто». Расписание рейсов уже можно узнать на остановке в селе Молоди. Конечная станция маршрута расположена на развороте около ФАПа.

Данный маршрут был запущен после обращений жителей муниципалитета. Помимо этого, по просьбам горожан, по маршруту № 39 от станции Чехов до Беляево будет ходить в день еще 14 дополнительных рейсов, а на маршрутах № 36 от станции Чехов до Красных Орлов и № 25 от станции Чехов до Нерастанного также добавят по одному рейсу.

Как отметил Артамонов, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев не раз обращал особое внимание на то, что в регионе регулярно совершенствуется движение автобусов и вся транспортная инфраструктура.