В городском округе Дубна подключились к Марафону по донорству костного мозга

Во-первых, желающие смогли принять участие во Всероссийском марафоне «Давай вступай!» по донорству костного мозга. Кроме того, для специалистов ОЭЗ и жителей городского округа Дубна провели диспансеризацию

Каждый год в России выявляют более 25 тыс. случаев рака крови, примерно в 20% случаев нужна трансплантация костного мозга. Но найти донора непросто. Для решения этого вопроса создан Федеральный регистр, где хранятся данные о тех, кто готов на донорство. Чтобы привлечь новых добровольцев, и проводилась акция «Давай вступай!». Организовали ее Служба крови, Федеральный регистр доноров костного мозга и ФМБА России.

«Предложение организовать на нашей базе акцию донорства костного мозга прозвучало на Неделе охраны труда в Сочи, в которой управляющая компания технико-внедренческой зоны принимала активное участие. Разумеется, идея была поддержана», - отметил заместитель гендиректора - исполнительный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Роман Хомяков.

Участники акции в городском округе Дубна сдали кровь на генетический анализ, результаты которого внесут в Регистр. Это позволит искать для пациентов самых подходящих доноров. Менеджер по связям с общественностью ФМБА России Мария Кабатова отмечает, что к марафону присоединились исами сотрудники Центра крови. Также подключились специалисты МСЧ № 9 городского округа Дубна. В результате в реестр внесли порядка 200 возможных доноров.

Кстати, медики провели диспансеризацию как для участников марафона, так и для горожан. Проверили давление, выполнили ЭКГ и другие исследования. Руководитель Центра промышленной медицины МСЧ №9 ФМБА России Евгений Мацепуро напомнил, что благодаря сотрудничеству с ОЭЗ Дубна работники могут проходить такой чекап дважды в год.