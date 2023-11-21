В городском округе Электросталь пройдет выставка работ Татьяны Синицыной

В электростальском Выставочном зале им. О.А. Коняшина уже 23 ноября стартует персональная выставка Татьяны Синицыной «Живопись с изнанки».

Автор – выпускница Московского архитектурного института, родилась в 1978 году. Сейчас живет в городском округе Электросталь. С 1990-х работает в лоскутной технике. Сюжеты в ее творчестве разнообразны: начинала с лубочных мотивов, затем перешла к религиозной теме. Работала над использованием лоскутной техники в дизайне интерьера, моделировании одежды, создании декоративных произведений.

Сама художница признается, что в лоскутной технике ей нравится богатство оттенков и неисчерпаемая гамма цветов, а также фактура и текстура тканей.

«Возможность конструирования композиций и их многогранность и, наконец, радость эксперимента — вот, что привлекает меня в лоскутной технике» — говорит Татьяна Синицына.

Художница из городского округа Электросталь представляла свои работы на различных выставках и фестивалях, не раз становилась лауреатом выставки-конкурса «Лоскутная радуга Подмосковья».

Выставка будет работать до 21 января 2024 года в выставочном зале им. О.А. Коняшина по адресу: ул. Чернышевского, 38. Открытие пройдет 23 ноября с 17:30. Посмотреть экспозицию можно по средам, пятницам, субботам и воскресеньям с 11:00 до 19:00, а также по четвергам - с 13:00 до 21:00. Выходные – понедельник и вторник.