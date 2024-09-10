В Городском округе Фрязино открылись инженерные классы

Новые кабинеты, созданные при поддержке госкорпорации «РосТех», открыли в МБОО «Лицей» им. Героя Советского Союза Б.Н. Еряшева города Фрязино.

С помощью них фрязинские школьники смогут поближе познакомиться с инженерными технологиями и радиоэлектронной промышленностью, участвуя в исследовательской деятельности. Также классы позволят обеспечить глубокое погружение в профессию и качественную подготовку к выходу на современный рынок труда.

В оснащении кабинетов всем необходимым помогла команда Российского технологического университета МИРЭА. Они установили новую мебель и 15 компьютеров с необходимым ПО для успешного обучения. В таких условиях студенты смогут применять и закреплять полученные теоретические знания на практике.

По завершении занятий в классах планируют вести специальные курсы проектной деятельности для учащихся. Спикерами будут выступать преподаватели РТУ МИРЭА, а также специалисты школ программирования «Самсунг» и «Астра».

Таким образом, учащиеся смогут приобрести новые навыки под руководством опытных и талантливых наставников. Перед молодыми специалистами откроются различные области программирования и инженерии, знания в которых поспособствуют их профессиональному росту.

Не зря же Фрязино считается Наукоградом и крупнейшим российским центром электроники. Важно сохранить этот статус, воспитывая новых специалистов, готовых к продуктивной работе по дальнейшему развитию технологий. Их в рамках проекта классов «Ростеха» также начнут готовить во фрязинских школах №1, 2, 3 и 4.