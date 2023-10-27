В городском округе Химки обсудили развитие спорта

Консультации для жителей провели депутаты Госдумы Алла Полякова и Ирина Роднина, руководитель управления по работе с обращениями граждан ЦИК Партии «Единая Россия» Александр Рябцев, министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов и председатель Совета городского округа Химки Сергей Малиновский.

Жители обращались с самыми разными вопросами. Среди тех, кто пришел на прием, был тренер химкинской спортшколы олимпийского резерва № 1 Владимир Трунов. Школа традиционно входит в число лидеров в стране, но своей тренировочной базы ей не хватает. Еще один вопрос был касался стадиона в поселке Лунево городского округа Химки. Химчанка Анастасия Соколова отметила, что на стадионе нужна современная воркаут-площадка, а беговые дорожки надо дополнить резиновым покрытием. Также она предложила открыть зал для тренировок в холодное время года.

«Сегодня мы видим, что основные вопросы как раз касаются обновления спортивной инфраструктуры и наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев уделяет этому огромное внимание», — сказал Дмитрий Абаренов.

Министр напомнил, что в регионе более 12 тыс. спортивных объектов. В этом году, благодаря решению губернатора, стартовала большая программа капремонта в этой сфере. В октябре в микрорайоне Сходня городского округа Химки после реконструкции по новому стандарту открыли спорткомплекс «Юность»

Обращения горожан поддержала депутат Госдумы Ирина Роднина. Она подчеркнула, что для партийного проекта «Детский спорт» важно укреплять соответствующую инфраструктуру.

«Программа большая и она разделена на несколько составляющих. Это и спорт в школах — организация занятий на базе образовательных учреждений. Уже сейчас Минпросвещения ставит задачи, чтобы к концу этого учебного года были сформированы спортивные клубы и ребята начали соревноваться по различным дисциплинам. Также партийным проектом предусмотрена реконструкция спортивной инфраструктуры», — напомнила парламентарий.

На все вопросы заявители получили подробные ответы, все обращения взяты в работу. Об этом сообщила руководитель общественных приемных Подмосковья Алла Полякова. Она также отметила эффективность тематических приемов, которые организует общественная приемная «Единой России».

Записаться на прием и узнать график работы приемных можно по телефону: +7(495)106-05-50 и электронной почте: ropmo2022@gmail.com.