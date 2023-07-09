В городском округе Химки открыли выставку в поддержку врачей и военных

В пресс-службе Министерства обороны России отметили, что проект запущен в поддержку бойцов спецоперации.

«Выставка организована в поддержку российских военнослужащих и их семей, врачей и медицинских работников, проявивших мужество и героизм не только в зоне СВО, но и во время реабилитации», — отметили в ведомстве.

По сообщению пресс-службы городского округа Химки, на выставке собраны изображения цветов, абстрактные работы, натюрморты и так далее. Кстати, цветы на картинах символизируют жизнь.

Проект поддержали глава городского округа Химки Дмитрий Волошин и управление культуры муниципалитета.

В целом, в госпитале организована большая культурная программа и для пациентов-бойцов, и для самих сотрудников. Здесь постоянно выступают популярные артисты, творческие коллективы, а также учащиеся МГИКа в городском округе Химки.

Напомним, госпиталь имени Бурденко — первое государственное лечебное учреждение в истории России. Лечение здесь проходит свыше 60 тыс. человек в год, в госпитале действуют центры, специализирующиеся на самых востребованных направлениях медицины.

Недавно губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем обращении к жителям подчеркнул необходимость помогать семьям участников СВО. Губернатор отметил, что в связи с этим на основании указа президента открыли госфонд «Защитники Отечества».