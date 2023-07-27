В городском округе Химки появилось 19 новых автобусов

В этом году на маршруты в городском округе Химки вышли 19 новых современных автобусов. Среди них – транспорт марки НеФАЗ большого класса и марки ЛиАЗ – среднего.

В салонах оборудованы системы климат-контроля, видеонаблюдения, пожаротушения. Для удобства пассажиров установлены электронные табло, по которым можно отслеживать маршрут. Оплачивать проезд можно бесконтактно через специальные валидаторы. Важная деталь – на остановках автобусы могут наклонять кузов в сторону дверей, поэтому посадка и высадка становится удобнее. Для пассажиров в инвалидных колясках в дверях предусмотрены механические аппарели, а в салоне – специальные места с подставкой для коляски и кнопкой связи с водителем.

В первую очередь в городском округе Химки новые автобусы вышли на самые популярные маршруты. Тем более, ими часто пользуются пассажиры льготных категорий – пенсионеры, учащиеся, многодетные.

Транспорт обновляется не только в городском округе Химки. В Московской области в общей сложности на маршруты вышло порядка 450 новых автобусов. Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем ежегодном обращении отметил, что ежедневно пассажиров в регионе обслуживает более 8 тыс. единиц транспорта. А благодаря работе Ликинского автобусного завода, за три года удалось заменить более 2 тыс. автобусов.