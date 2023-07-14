В городском округе Химки преобразится театр «Наш Дом»

Как рассказали в администрации городского округа Химки, малой сцене культурного учреждения предстоит пройти через интерьерный и косметический ремонт. После завершения всех работ, камерный зал встретит гостей в новом сезоне обновленным фойе и расширенным уютным театральным пространством. Это значит, что театралы смогут еще глубже, с комфортом погрузиться в творческую жизнь на сцене.

«Наш округ славится театром „Наш дом“ — одним из лучших профессиональных театров в регионе. В его репертуаре более 90 взрослых и детских постановок из всего цикла мировой литературы», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Глава муниципалитета добавил, что это культурное учреждение одним из первых в Московской области присоединилось к программе «Пушкинская карта». В 2016 году, в честь юбилея театра, администрация округа подарила ему большую сцену на 270 мест на улице Калинина, 2. Сейчас преображается малая — на улице Маяковского, 22.

Напомним, что это первый и единственный профессиональный драматический театр в Химках.