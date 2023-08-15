В городском округе Химки в этом году будет более четырех тысяч первоклассников

В новом учебном году в городском округе Химки за парты сядут более 35 тысяч школьников, в том числе более четырех тысяч учащихся первых классов. Все учебные заведения уже проинспектировали представители администрации, полиции и МЧС, оценив уровень безопасности, оснащенность и готовность к учебному году.

Например, в Аэрокосмическом лицее городского округа Химки комиссия проверила классы, санузлы и пищеблок, которые недавно отремонтировали. Также косметический ремонт проходил в гимназии №9. Здесь проверяющие отметили не только хорошее состояние помещений, но и работу педагогов, а также качество школьного питания.

В общей сложности в городском округе Химки сейчас действует 22 образовательных комплекса, шесть садиков, три средние школы. Работают и другие образовательные учреждения: «Школа равных возможностей», «Дом детского творчества».

Особым станет начало учебного года в школе-интернате «Кадетский корпус», где с февраля проводился капитальный ремонт. Теперь в новой обстановке учебу продолжат около 300 воспитанников, в том числе 24 первоклассника. Здесь поменяли канализацию и инженерные сети, окна, двери, переоборудовали актовый и спортивный залы, классы, библиотеку. Завершали работы с опережением графика.

Напомним, во время ежегодного обращения глава муниципалитета Дмитрий Волошин рассказал, что в Химках стало больше молодых семей с детьми, поэтому развитие образования особенно актуально.

«За 10 лет при поддержке Андрея Юрьевича Воробьева мы построили 15 новых школ и 37 детских садов в Химках. Еще 9 мини-садов мы открыли по программе «Палисадики», – уточнил Дмитрий Волошин.

А губернатор Московской области Андрей Воробьев на еженедельном совещании с руководством областного Правительства и главами округов сообщил о рекордном числе первоклассников в регионе. Кроме того, он рассказал, что выплаты к школе получат 100 тысяч детей.

Он добавил, что сейчас в стадии активного строительства 97 школ, еще 63 ремонтируют по президентской программе.

«Сегодня в Подмосковье около 1000 школ (юрлиц), а зданий – почти 1600. К 1 сентября мы должны открыть еще 30 новых», - сказал губернатор.

Кроме того, Андрей Воробьев подчеркнул необходимость позаботиться о многодетных, учитывая, что в больших семьях подготовка к школе всегда требует серьезных затрат.