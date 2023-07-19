В городском округе Химки в следующем году откроют новый садик

Уже в следующем году в городском округе Химки появится новый детский сад на 320 мест.

Здание будет трехэтажным, еще площадь превысит 4,8 тыс. кв. м. Сейчас на месте будущего садика обустраивают котлован.

В детском саду организуют группы для детей от полутора до семи лет — младшие, средние и старшие. Для каждой группы сделают отдельную игровую, раздевалку, спальню, буфет и санузел. Кроме того, в детском саду оборудуют музыкальный и спортзал, дополнительные помещения для занятий, медблок. На территории установят теневые навесы, сделают спортивную и игровые площадки.

Работы стартовали в начале года на месте бывшего детского сада № 5 «Радуга» по госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Старое здание снесено, детей на время проведения работ перевели в другие учреждения городского округа Химки. Недавно ход реконструкции проинспектировал муниципальный депутат Артур Каримов.

Кстати, в деревне Рузино городского округа Химки подходит к концу строительство другого дошкольного учреждения на 190 воспитанников. В трехэтажном здании разместят два актовых зала и помещения для физкультуры, а территорию украсят фигуры знаменитых «Смешариков».

Строительству детсадов и школ в Химках уделяют особое внимание, это связано с ростом числа молодых семей. Об этом напомнил глава муниципалитета Дмитрий Волошин.

«За 10 лет Подмосковье вышло в лидеры среди других регионов страны по многим показателям. Построены сотни новых соцобъектов. В Химках открыты новые школы, детские сады, поликлиники, спорткомплексы, благоустроены парки и дворы. Наши жители чувствуют качественные перемены во всех сферах», — подчеркнул глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

За десять лет под контролем губернатора Андрея Воробьева в Химках построили в общей сложности 37 детских садов и 15 школ.