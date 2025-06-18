В городском округе Кашира активно идет подготовка к осенне-зимнему периоду

Коммунальные службы городского округа Кашира работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить комфортное отопление населения в предстоящий холодный сезон.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду выполняются масштабные работы по обслуживанию и модернизации теплоснабжающей инфраструктуры. В частности, проводятся ремонтные мероприятия на оборудовании котельных и осуществляется замена изношенных участков тепловых сетей.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Кашира ]

Глава городского округа Кашира, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Шувалов лично проконтролировал ход работ, посетив поселок Новоселки. На улице Центральной специалисты компании «Жилресурс» заняты заменой участков трубопроводов горячего водоснабжения и отопления общей протяженностью 600 метров.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Кашира ]