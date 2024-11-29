В городском округе Кашира отремонтировали 26 участков автодорог за 2024 год

Работы по ремонту дорожной инфраструктуры в городском округе Кашира подошли к концу. В 2024 году было приведено в надлежащее состояние 26 участков автомобильных дорог. Финансирование проекта осуществлялось за счет средств областного и местного бюджета.

Работы проводились во многих населенных пунктах округа, включая Каширу. Так, ремонт осуществили в микрорайоне Ожерелье, поселке Большое Руново, а также в деревнях Бурцево, Пурлово, Богатищево, Ледово и Завалье-1. Кроме того, отремонтирована подъездная дорога к садоводческим товариществам «Железня» и «Гранат».

Директор МКУ «Управление строительства» администрации округа Юрий Головков отмечает особую важность реализации данного проекта. Также он подчеркнул приоритетность создания комфортных условий для проживания жителей.

А недавно в городском округе Кашира сдали в эксплуатацию новую дорогу возле деревни Железня. Она обеспечивает подъезд к современному заводу по производству сырокопченых колбас в Топканово – крупнейшему в Московской области предприятию, оснащенному роботизированными линиями.