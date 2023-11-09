В городском округе Кашира провели акцию по профориентации

В школах городского округа Кашира 3 ноября для учеников 9 и 11 классов провели акцию «ГИА. Осознанность. Профориентация». Участие в ней приняли 869 старшеклассников. Им акция должна помочь в выборе предметов для сдачи выпускных экзаменов.

В ходе акции школьники городского округа Кашира прошли профориентационное тестирование. Также им предложили психологические тренинги и пригласили на деловую игру «Кем быть». Кроме того, было организовано несколько квест-игр, это: «Путешествие в мир профессий», «Люди Х», «Калейдоскоп профессий».

Еще школьники смогли встретиться с представителями колледжа «Московия» и нескольких вузов – ГСГУ, МАИ, РГУ им. С.А. есенина, ТулГУ.

Чтобы выбор профессии был более осознанным, для ребят провели встречи с представителями разных профессий: медиками, сотрудниками МВД, военнослужащими, АО «Гофрон». Кроме того, учащиеся побывали на 57-й Московской международной выставке «Образование и карьера».

Этим программа акции не ограничивается. В городском округе Кашира прошли презентации вузов, лекция о самых востребованных профессиях будущего и другие мероприятия.