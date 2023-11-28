В городском округе Кашира провели краеведческие чтения

Доклады участников были посвящены годовщине событий ноября 1941-го года. Тогда Кашира оказалась прифронтовым городом. Большой вклад в Победу внесли местные жители.

Кстати, на чтениях в городском округе Кашира выступил член-корреспондент РАЕН Виктор Дмитриевич Тощев. Во время войны его отец-красноармеец был среди защитников города, воевал в составе 173-й стрелковой дивизии. Будущий герой преподавал историю в школе № 591, и летом 1941 года ушел на фронт вместе со своими учениками. В ноябре семь из 12 ребят героически погибли.

Виктор Дмитриевич Тощев сегодня входит в состав сообщества потомков московских ополченцев Великой Отечественной войны. Многое делает для патриотического воспитания молодого поколения. В краеведческом музее Каширы, конечно, бывал и раньше.

Музею в городском округе Кашира Виктор Тощев подарил копии документов и фотографий из военных архивов, а также книгу о дивизиях Народного ополчения, которые участвовали в Битве за Москву и других сражениях.