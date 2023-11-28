В городском округе Кашира провели прием врачи Международного онкоцентра

Главврач центра, онколог Инна Резчикова и радиотерапевт Владимир Петухов принимали пациентов в помещении второго поликлинического отделения для взрослых Каширской больницы.

Четырнадцать пациентов они осмотрели в рамках диспансерного наблюдения. Трое из них были направлены на лучевую терапию, одному пациенту рекомендовали обследоваться на КТ с контрастом, еще восьмерым – провести ПЭТ-КТ.

Напомним, ООО «Международный онкологический центр» работает с жителями городского округа Кашира согласно территориальному прикреплению и оказывает помощь по программе госгарантий Московской области. В том числе, здесь проводят лучевую и лекарственную терапию, а также занимаются диагностикой.

В городском округе Кашира планируют и будущем проводить выездные консультации врачей центра, чтобы сделать онкологическую помощь более доступной.