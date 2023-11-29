В городском округе Кашира запустили проект «Завтрак по ПДД»

Полицейские в городском округе Кашира организовали фотопроект, посвященный безопасности дорожной движения. Назвали его «Завтрак по ПДД».

Проект проходит в одном из детских садов городского округа Кашира. Малышам и, конечно, их родителям предложили оформить свой домашний завтрак так, чтобы он напоминал о правилах дорожного движения, а затем сфотографировать блюдо.

Идея нового проекта в городском округе Кашира понравилась всем. Ребятам было весело, а взрослые оценили задумку и выразили благодарность за оригинальный формат.