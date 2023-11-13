В городском округе Клин 11 ноября отметили 8 свадеб

В «красивую» дату 11 ноября в Отделе ЗАГС по городскому округу Клин отметили активность молодожен – за один день было зарегистрировано восемь браков. В Отделе напомнили, что необычные сочетания чисел всегда привлекали внимание людей, и, конечно, особые надежды с ними связывали влюбленные.

Последовательность из четырех единиц в дате 11.11 – не исключение. Она тоже вызвала интерес у молодых пар из городского округа Клин. Молодожены верят, что, заключив брак в такой день, можно создать более крепкую, дружную семью, избежав разногласий.

Кстати, в Отделе ЗАГС по городскому округу Клин всегда отмечают рост числа свадеб в «красивые» даты или в праздничные дни. Особенной популярностью у влюбленных пользуется День Петра и Февронии Муромских. В этот день в городе ставят свадебный рекорд – регистрируют до 25 браков.