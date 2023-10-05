В городском округе Клин открылся новый глэмпинг

В районе деревни Поджигородово городского округа Клин открыли новый глэмпинг в рамках инвестиционного проекта в туристической сфере «Просто ЭКО».

Отмечается, что туристический поток в округе растет. Так, за 2022 год городской округ Клин посетили свыше миллиона человек. Планируется, что глэмпинг станет новой точкой притяжения гостей подмосковного муниципалитета. На данный момент в городском округе Клин уже создано свыше двадцати объектов размещения.

В новом глэмпинге у деревни Поджигородво создали семь домиков на разное количество человек: от трех до восьми. Инвестор данного проекта обсудил с главой городского округа Клин Аленой Сокольской будущее проекта и возможности реализации его в рамках программ регионального уровня, направленных на поддержку предпринимательства.

Напомним, что в сентябре 2023 года в городском округе Клин открылся еще один глэмпинг. Новая база расположилась около деревни Анненки.