В городском округе Клин передали награду вдове офицера
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Клин]
Государственную награду супруге погибшего участника спецоперации передала глава городского округа Клин Алена Сокольская. Указом Президента России подполковник Антон Васильевич Тесля был посмертно награжден Орденом Мужества.
Антон Васильевич из семьи военных, выпускник легендарного «Кремлевского училища». Всю жизнь он служил и защищал страну. Уже находился в запасе, но, когда потребовалось постоять за интересы Родины, он отправился на фронт и возглавил батальон. Сослуживцы вспоминают его с благодарностью: старший офицер Тесля делился опытом, обучал, заботился.
В городском округе Клин у него осталась семья - вдова Оксана Александровна, дочка Злата. Память об Антоне Васильевиче будут хранить и передавать следующим поколениям.
Кроме того, семьям участников СВО в городском округе Клин оказывают всю необходимую помощь, реагируя на каждое обращение.