В городском округе Клин передали награду вдове офицера

Антон Васильевич из семьи военных, выпускник легендарного «Кремлевского училища». Всю жизнь он служил и защищал страну. Уже находился в запасе, но, когда потребовалось постоять за интересы Родины, он отправился на фронт и возглавил батальон. Сослуживцы вспоминают его с благодарностью: старший офицер Тесля делился опытом, обучал, заботился.

В городском округе Клин у него осталась семья - вдова Оксана Александровна, дочка Злата. Память об Антоне Васильевиче будут хранить и передавать следующим поколениям.

Кроме того, семьям участников СВО в городском округе Клин оказывают всю необходимую помощь, реагируя на каждое обращение.