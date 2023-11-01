В городском округе Клин прошла конференция о творчестве Чайковского

Научная конференция «П. И. Чайковский и его наследие в XIX–XXI веках: забытое и новое» состоялась в городском округе Клин.

Встречу провели в мемориальном музее-заповеднике композитора, организовали ее музей-заповедник и Государственный институт искусствознания.

«Конференция была приурочена к 130-летию со дня смерти великого русского композитора», - уточнили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

С докладами выступили 30 экспертов. В городской округ Клин съехались сотрудники крупнейших музеев, профильных учебных заведений страны. Участие приняли также гости из-за рубежа: из Белоруссии, США, Нидерландов.

С приветствием выступил директор музея-заповедника Игорь Корнилов. Он отметил, что площадка уникальная: в мемориальном доме, в парке, чувствуется особая энергетика.

«Все это подпитывает нас, здесь работающих, потому что мы не только музей, мы не только большая концертная площадка, мы еще и крупнейший научно-исследовательский центр, хранящий почти 80 процентов творческого эпистолярного наследия Петра Ильича Чайковского», – подчеркнул Корнилов.

Участники обсудили аспекты исследовательской работы, вновь открывшиеся материалы, связанные с жизнью Петра Ильича Чайковского, а также то, как видят и исполняют его произведения разные музыканты.

Конференция в городском округе Клин завершилась концертом Фонда Елены Образцовой, на котором прозвучали романсы Чайковского.