В городском округе Клин с 21 мая стартуют первые экзамены ГИА

С 21 мая по 14 июня в Клину пройдет основной этап государственной итоговой аттестации среди выпускников девятых классов. Тестирование пройдут не менее 1394 старшеклассников округа.

Ученики уже с 21 мая будут сдавать первые экзамены ГИА, оценки которой пойдут в аттестат. Кому-то результат поможет поступить в колледж, а кто-то продолжит свой путь до 11 класса. Для получения аттестата школьникам нужно сдать четыре предмета, среди которых русский язык, математика и два на выбор. У каждого из них свой минимальный порог, перейдя который можно получить заветную «корочку».

С 21 мая стартует ГИА-9, где школьники докажут свои знания по английскому языку. Этот экзамен состоит из письменной и устной частей, на сдачу которых дается два часа.

Предусмотрены также резервные дни для учеников, кто имеет право на пересдачу или по уважительной причине не смог явиться на экзамен. У них будет возможность доказать свои знания с 26 июня по 2 июля.

Результаты с ГИА обрабатывают 10 рабочих дней. После этого всю информацию публикуют на сайте для просмотра результатов и бланков ОГЭ (https://clck.ru/3Aj9gn), а также передают эти сведения в школы. Для уточнения всех вопросов о ГИА можно позволить на «горячую линию» - 2-67-72.