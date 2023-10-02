В городском округе Клин с начала года было снесено десять аварийных объектов

Как отдельно отметила глава Клина, непосредственно снос объекта - это завершение долгой работы, в том числе судебных заседаний и технических экспертиз. Так, за последние девять месяцев в муниципалитете было ликвидировано десять зданий. На данный момент строительный мусор вывозят с пяти территорий. Помимо этого, специалисты готовятся к сносу еще двух объектов, а по 13 зданиям материалы направлены в суд для решения о ликвидации.

Администрация муниципалитета также занимается решением проблемы незаконных построек и благоустройством освободившихся территорий. Так, на месте бывшей бани на улице Ленина будет разбит небольшой парк.