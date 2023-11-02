В городском округе Клин высадили аллею

Кленовую аллею обустроили в сквере у Торговых рядов в городском округе Клин.

Напомним, Торговые ряды имеют статус памятника архитектуры федерального значения. Деревья – тоже часть истории, когда-то здесь уже была аллея, и теперь по просьбам горожан ее восстановили.

«Сегодня мы восстанавливаем историческую справедливость и безжалостно порушенную аллею, которую уничтожили, чтобы сделать парковку. Все возвращается на круги своя, в нашем городе должен торжествовать и здравый смысл, и чувство меры и чувство прекрасного», - отметила глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Она назвала символичным то, что рядом с аллеей находится Троицкий собор, который тоже скоро восстановят.

В общей сложности в сквере высадили 17 крупных кленов сорта «друммонди». Деревья не только красивы, но и хорошо переносят городские условия, в том числе, соседство с автомобильными дорогами.

Участие в работе приняли глава Клина Алена Сокольская, депутаты и представители общественности. Посадочный материал предоставлен местным питомником «Сорбус».

На этом в городском округе Клин завершился сезон высадки деревьев. Уход за аллеей обеспечат сотрудники городских служб, но горожан также просят беречь клены. Скоро благодаря деревьям сквер станет особенно уютным и нарядным.