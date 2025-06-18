В городском округе Коломна активно идет сезон дорожного ремонта

В городском округе Коломна активно идет реализация программы дорожного ремонта. В этом году запланировано обновление 85 километров дорожного покрытия на территории городов, сел и деревень округа, включая 60 километров региональных и 25 километров муниципальных трасс.

В связи с предстоящим празднованием 100-летия города Озер, которое состоится в августе, в план муниципального ремонта дорог включено около 12 километров городских улиц.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Коломна ]

«Контракт уже отыгран, подрядчик определен. К 1 августа планируем сдать более 20 участков — это основные улицы, которые отходят от центральной автомагистрали в Озерах», — рассказал первый заместитель главы Городского округа Коломна Денис Лубяной.

В перечень дополнительных дорог, подлежащих ремонту в Озерах, вошли участки на улицах Воровского, Школьной, Малой, Луговой, Комсомольской, Санаторной, Зеленой, Пролетарской, Ключевой, Красина и других.

По состоянию на данный момент, около 50 процентов работ по ремонту муниципальной дорожной сети в Коломне и Озерах уже завершено. Благодаря опережению графика, завершение ремонтных работ во всем округе планируется осуществить на месяц раньше запланированного срока – к 1 августа.