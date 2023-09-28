В городском округе Коломна бойца СВО поздравили с рождением дочери

В семье участника спецоперации из городского округа Коломна Алексея Д. и его жены Елены – радостное событие. У них родилась дочь. Их уже поздравили глава муниципалитета Александр Гречищев и руководитель коломенского филиала «Комитета семей воинов Отечества» Марина Родченко.

Новорожденная стала первым ребенком супругов. Малышка родилась ростом 54 сантиметра и весом чуть больше 3,8 кг. С девочкой и с молодой мамой все хорошо.

Алексей сейчас находится в отпуске в городском округе Коломна, но скоро ему предстоит вернуться в зону СВО.

«Глава семьи, конечно, будет очень скучать по родным, но вместе с тем он понимает: будущее его близких и всей страны зависит от исполнения боевых задач. Наши парни всеми силами стараются приблизить победу. И мы гордимся ими и ждем всех домой», – отметил Александр Гречищев.

В администрации городского округа Коломна напомнили, что при заключении контракта на военную службу бойцы получают право на ряд мер социальной поддержки, а также различные выплаты на себя и членов семьи. В том числе, речь идет о налоговых льготах, кредитных каникулах, возможности вне очереди зачислить ребенка в детский сад, обеспечить его бесплатным питанием в школе и так далее. Подробная информация – на сайте контрактмо.рф.