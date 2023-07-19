В Городском округе Коломна продолжается капремонт школы

Капитальный ремонт двух корпусов школы № 1 в Озерах продолжается, на данный момент уже выполнено более половины общего объёма работ.

Строители начали внутреннюю отделку. Ремонт школьных корпусов в Городском округе Коломна стартовал благодаря президентской программе.

В план работ включили ремонт фасада и кровли, полную внутреннюю реконструкцию, замену инженерных сетей и обустройство школьной территории.

Подрядчик у строительства опытный, это ООО «Арт-Строй». В 2022 году компания уже провела ремонт в школе № 3 в Озёрах. Также ее сотрудники обновили несколько детских садов в Городском округе Коломна. В школе № 1 объём работы значительный, площадь превышает 3 тыс. кв. м.

«Можно сказать, что «родными» здесь остались только внешние стены зданий. Мы сняли все перекрытия, заменили их на бетонные, возвели внутренние стены, установили окна, проложили новые коммуникации, сделали новую кровлю», — говорит главный инженер компании Сергей Лебедев.

Кстати, один из корпусов школы был построен ещё в 19 веке. К нему решили приблизить и внешний облик второго здания, которое появилось позже. Внешнюю отделку проведут с учётом этого.

К новому учебному году здесь также поставят новое оборудование и современную мебель.