В городском округе Коломна ставят новогодние ели

Зимой в городском округе Коломна будет красиво. Уже сейчас в разных уголках города ставят нарядные ели и светодиодных конструкции. Как обычно, главную новогоднюю елку установят на площади Советской, сотрудники «Спецавтохозяйства» уже начали работу. Высота зеленой красавицы составит 25 метров. Кроме того, площадь украсят светодиодными консолями на торшерах и светящимися цифрами «2024».

Замдиректора МБУ «Спецавтохозяйство» Татьяна Истомина напоминает, что на Советской обычно размещали световые инсталляции, но в этом году рядом с елью откроют каток с искусственным покрытием.

«Так что решение о дополнительных декоративных конструкциях примем после того, как работы по установке катка будут завершены», - уточнила Истомина.

На площади Двух Революций уже появилась «Шароель», которую успели полюбить жители. Световые буквы «Коломна» останутся на месте, а дополнят убранство конструкцией «Часики», светодинамическими гирляндами и светодиодными деревьями.

Михайловскую набережную в городском округе Коломна тоже украшают. Здесь нарядят шатровую ель высотой 12 метров, поставят светодиодные конструкции «Волны» и «Фонтан». Светящаяся елка будет радовать гостей и в Запрудском парке. Кроме того, парковую ротонду оформят гирляндами.

В городе Озеры декорируют парки «Дубки» и «Сосновый Бор», также украшают улицу Ленина, «Арбат» и сквер у автостанции. В общей сложности в городском округе Коломна поставят более 35 искусственных елей. В этом году будут и новинки, о них жителям расскажут позже.