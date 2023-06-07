В городском округе Котельники проверили состояние автобусов

Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин рассказал о проверке работы автобусов большого класса и маршрутного транспорта.

Инспекцию глава города провел совместно с сотрудниками ГУП «Мострансавто» и ООО «Цитадель» на отстойно-разворотном пункте рядом со станцией метро Котельники.

«На данный момент маршрутные средства малого класса перемещены к павильонам навесов „Сухие ноги“, а на ОРП-1 осталось отправление автобусов большого класса», — отметил глава городского округа Котельники.

Также Сергей Жигалкин пообщался и с пассажирами.

По итогам выезда в работу взяты вопросы соответствия вместимости автобусов установленным нормам, выполнения установленного расписания и соблюдения требований безопасности. На контроле главы округа Котельники остается работа над схемой дорожного движения.