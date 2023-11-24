В городском округе Красногорск анонсировали зимнюю программу

«Самое главное, к чему нам нужно будет подготовиться в округе – это обеспечить и нашим ребятишкам, и жителям, родителям все возможности проводить досуг в разных локациях по всем видам спорта. Наш лыжный стадион – это история, это традиция», - подчеркнул Дмитрий Волков.

Он также проверил состояние стадиона «Зоркий» и детского городка «Сказочный». На стадионе, например, уже готово ледовое покрытие. Кстати, всего в городском округе Красногорск откроется более 50 катков, запланировано свыше 800 мероприятий.

«Много парковых зон, стараемся, чтобы в каждом парковом пространстве была своя событийность», - сказал Дмитрий Волков.

Он напомнил, что в прошлом году в городском округе Красногорск возродили спидвей, в этом году традиция будет продолжена.

А уже в эту субботу на стадионе «Зоркий» стартуют традиционные массовые катания на коньках. Начало – в 17:45.