В городском округе Красногорск наградили стобалльников ЕГЭ

Премию главы городского округа Красногорск вручили выпускнице школы № 1 Ксении Усачевой, которая получила высший балл на едином государственном экзамене по русскому языку, а также учителю Ирине Колосовской, которая готовила ее к экзамену.

Сертификаты на 100 тыс. рублей им передал начальник управления по инвестициям, промышленности и развитию малого и среднего бизнеса Борис Голубев.

Всего в городском округе Красногорск такие сертификаты получили 18 выпускников-стобалльников. Кстати, два человека заработали высший балл сразу по двум предметам.

«Эти награды учреждены по инициативе Главы городского округа Красногорск, который хочет особо отметить тех, кто вносит вклад в нравственное и культурное развитие нашего городского округа, потому что мы гордимся такими выпускниками и гордимся учителями», - подчеркнул Борис Голубев.

Он добавил, что сертификаты вручили выпускнице и учителю, которая готовила ее и пережила вместе с ней выпускной период.

Директор школы № 1 городского округа Красногорск Оксана Брянцева поделилась радостью от того, что в учреждении есть такие успешные выпускники.