В городском округе Красногорск наградили стобалльников ЕГЭ
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Красногорск]
Премию главы городского округа Красногорск вручили выпускнице школы № 1 Ксении Усачевой, которая получила высший балл на едином государственном экзамене по русскому языку, а также учителю Ирине Колосовской, которая готовила ее к экзамену.
Сертификаты на 100 тыс. рублей им передал начальник управления по инвестициям, промышленности и развитию малого и среднего бизнеса Борис Голубев.
Всего в городском округе Красногорск такие сертификаты получили 18 выпускников-стобалльников. Кстати, два человека заработали высший балл сразу по двум предметам.
«Эти награды учреждены по инициативе Главы городского округа Красногорск, который хочет особо отметить тех, кто вносит вклад в нравственное и культурное развитие нашего городского округа, потому что мы гордимся такими выпускниками и гордимся учителями», - подчеркнул Борис Голубев.
Он добавил, что сертификаты вручили выпускнице и учителю, которая готовила ее и пережила вместе с ней выпускной период.
Директор школы № 1 городского округа Красногорск Оксана Брянцева поделилась радостью от того, что в учреждении есть такие успешные выпускники.
«Это говорит о том, что и учителя, и дети очень хорошие, которые схватывают, которым нужны знания, а потом эти знания они уже будут воплощать в своей жизни, поступая в институт, они будут применять эти знания,поэтому я очень рада таким достойным успехам наших учителей и наших учеников», - отметила директор.