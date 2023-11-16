В городском округе Красногорск наладят сотрудничество с «Царским селом»

Музей-заповедник «Архангельское», расположенный на территории городского округа Красногорск, заключил соглашение о сотрудничестве с музеем-заповедником «Царское село» в Санкт-Петербурге.

Подписание документа состоялась в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Соглашение открывает возможности для развития совместных программ между музеем в городском округе Красногорск и Санкт-Петербурге. Это и научные исследования, и проведение выставок и семинаров, а также стажировки специалистов и другие программы.

В администрации городского округа Красногорск уточнили, что главная цель совместной деятельности – развитие в сфере искусства, культуры, образования, а также духовного личностного развития.