В городском округе Красногорск отметили День матери

Поздравить мам с их праздником пришел глава муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Волков. Он отметил, что мама – главный человек для каждого, а материнство - это особый дар. К поздравлениям присоединились депутаты городского округа Красногорск и представители местного духовенства.

Многодетные матери, мамы бойцов, которые участвуют в СВО и другие жительницы городского округа Красногорск получили к празднику Почетные грамоты и Благодарственные письма.

Праздник продолжился яркой концертной программой.