В городском округе Красногорск отметили День матери
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Красногорск]
В ДК «Подмосковье» в городском округе Красногорск состоялся торжественный концерт, посвященный Дню матери.
Зал ДК был полон.
Поздравить мам с их праздником пришел глава муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Волков. Он отметил, что мама – главный человек для каждого, а материнство - это особый дар. К поздравлениям присоединились депутаты городского округа Красногорск и представители местного духовенства.
Многодетные матери, мамы бойцов, которые участвуют в СВО и другие жительницы городского округа Красногорск получили к празднику Почетные грамоты и Благодарственные письма.
Праздник продолжился яркой концертной программой.