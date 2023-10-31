В городском округе Красногорск предоставили жилье 18 сиротам

В этом году в городском округе Красногорск 18 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечили жильем. Эта мера поддержки относится к федеральным.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил востребованность сертификатов, которые позволяют купить жилье самостоятельно в любом муниципалитете региона. Сертификаты на приобретение жилплощади вместо ключей от квартир стали выдавать в этом году, и такое решение уже показало свою эффективность. Применяют сертификаты и в городском округе Красногорск.

«В нашем понимании забота означает не просто выдавать ключи в порядке очередности, но и быть в диалоге с ребятами, прислушиваться к их запросам», - подчеркнул губернатор.

Например, жительнице городского округа Красногорск Анне только в феврале исполнилось 18 лет, а уже в следующем месяце она с помощью сертификата купила жилплощадь. Девушка поделилась, что смогла выбрать удобное расположение квартиры и в целом, благодаря сертификату, смогла начать строить самостоятельную жизнь.