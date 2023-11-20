В городском округе Красногорск привели в порядок территорию у памятника ракете

Участники авиамодельного клуба «ЗИГЗАГ» в городском округе Красногорск провели субботник и убрали территорию вокруг памятника первому запуску жидкостной ракеты ГИРД – 09.

Ребята ценят наследие ракетостроения, изучают его историю и, конечно, сами создают модели ракет. Обучает их руководитель клуба Андрей Кушнир.

Уменьшенные модели ракеты «ГИРД-09», сделанные своими руками, ребята ежегодно запускают с полигона в Нахабино городского округа Красногорск. Поэтому они неравнодушны и к тому, в каком состоянии находится территория вокруг памятника.

Напомним, первую отечественную баллистическую ракету ГИРД-09 испытали 17 августа 1933 года рядом с селом Нахабино на территории нынешнего городского округа Красногорск. Проект разработал М.К. Тихонравов, испытаниями руководил С.П. Королев. Они прошли успешно.