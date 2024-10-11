В городском округе Красногорск продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду, в ходе которой следует всем службам обеспечить бесперебойную работу систем жизнеобеспечения и тем самым создать комфортные условия для жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Уточняется, что одним из главных аспектов подготовки является включение отопления в многоквартирных домах и подключение соцобъектов. Ресурсоснабжающие организации – «Красногорская теплосеть», «Красногорский водоканал», «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» - заявили о своей полной готовности к зимнему сезону.

При этом было обнаружено, что ТСЖ «Домосед» не подготовило два многоквартирных дома к подаче теплоносителя. Для решения указанной проблемы было закуплено необходимое оборудование, и до конца недели «Красногорская теплосеть» обеспечит подачу тепла в данные дома, что даст возможность обеспечить нормальное функционирование систем отопления.

Также в рамках заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям обсуждались вопросы прохождения пляжного сезона и мерах пожарной безопасности в образовательных учреждениях, подготовки гидротехнических сооружений к осенне-весеннему половодью.

Подчеркивается, что подготовка к осенне-зимнему периоду в городском округе Красногорск идет активно и организованно, все службы и организации работают слаженно.