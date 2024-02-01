В городском округе Луховицы начали капитальный ремонт школы №2

На строительном объекте работает 28 человек, которые приступили к первому этапу — демонтажу. Руководит проектом подрядная организация «Воздвижение».

Муниципалитет контролирует ход работ. Так, глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин и депутат Московской областной Думы Максим Коркин посетили строительную площадку. Представители «Воздвижения» рассказали, что есть все шансы завершить ремонтные работы к 1 сентября. Оценка состояния здания показала, что проводить усиление не требуется.

План работ определен: ремонт кровли, помещений и фасада, модернизация пищеблока и входной группы, замена окон, отмостки и инженерных систем. В ближайшие 10 дней планируют начать делать бетонную стяжку.

Внимание будет уделено и благоустройству прилегающей территории, в том числе обновлению спортивной площадки. Ясно одно — школа преобразится.

«Капремонт только запустился, но уже видно, что демонтаж проведен в высокой степени. На объекте работают люди. Видно движение. Пообщались с подрядчиками. Главная задача – сдать школу не к началу учебного года, а раньше, чтобы педагоги могли не спеша зайти и обустроить здесь быт. Инструментальная проверка показала, что критических моментов по школе нет. У нас такие опыты случались, например, в девятой школе потребовалось вносить конструктивные решения уже в ходе работы. Здесь же есть надежды, что стройка будет без сюрпризов. Рассчитываем на качественное выполнение капремонта», – сказал Сергей Тимохин.

Представитель Мособлдумы Максим Коркин отметил, что строительный объект постоянно будут посещать не только представители администрации, фракции партии «Единой России» в региональном парламенте и местном Совете депутатов, но и преподаватели и родители школьников.

«Предупредили подрядчиков, что будет родительский контроль, чтобы они обеспечивали безопасность для родителей на объекте – выдавали каски и приостанавливали работы на время работы комиссии. Надеюсь, подрядчики порадуют ранней сдачей объекта», – добавил Максим Коркин.

Капитальный ремонт в школе № 2 Луховицкого округа проводят в рамках президентской программы капремонта и государственной программы Московской области «Образование Подмосковья». Также была подключена Народная программа партии «Единая Россия», потому что избиратели часто оставляли заявки на ремонт данного школьного учреждения.

В 2023 году на территории округа Краснопоймовская и Выкопанская школы, а также гимназия № 10 были капитально отремонтированы.