В городском округе Луховицы наградили лучших по итогам года спортсменов

В Луховицах организовали праздник, в рамках которого наградили работников учреждений спорта, победителей чемпионатов и первенств, наставников тех, кто завоевал медали и кубки.

Торжественное мероприятие состоялось в Доме культуры «Старт» в рамках проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия». Спорт занимает большое место в жизни муниципалитета. Так, на территории округа проводятся соревнования по 28 видам спорта. Луховичане занимаются армрестлингом, художественной гимнастикой, греко-римской борьбой, футболом, шахматами, киокусинкай. В 2024 году спортсмены неоднократно занимали призовые места на престижных мероприятиях различного уровня.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Луховицы ]

«В округе работают два спортивных учреждения — физкультурно-оздоровительный комплекс имени Юрия Борзаковского и Луховицкая спортивная школа. Каждое из них по итогам года может похвастаться чередой побед. В 2024 году прошло много знаковых событий. В округ приезжали звезды российского и мирового спорта, которые устраивали для луховичан мастер-классы, напутствовали и давали советы», — сказал со сцены глава городского округа Луховицы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Тимохин.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Луховицы ]

Сергей Тимохин отметил, что в округе уделяют приоритетное внимание материально-технической базе, что способствует развитию спорта.

«В Луховицах возродили стадион «Авиатор», а теперь ведется реконструкция стадиона «Спартак», которая завершится к концу 2025 года. Есть и другие проекты — по новому бассейну и ледовому дворцу. Они в работе», — отметил глава.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Луховицы ]

Во время праздничного мероприятия Сергей Тимохин поздравил директора Луховицкой спортивной школы Романа Семенова с присвоением звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта Московской области». Тренер спортшколы Александр Мардеев получил благодарственное письмо губернатора области. Заместитель директора окружной спортшколы Любовь Лопухина отмечена благодарностью министра физической культуры и спорта Московской области. Воспитанник отделения греко-римской борьбы Артем Кавкаев получил звание «Мастер спорта».

Грамоты и благодарственные письма от Сергея Тимохина и местного отделения партии «Единая Россия» во время торжественной церемонии чествования получили работники муниципальных спортивных учреждений, группа спортсменов и тренеров. Отдельным вниманием удостоили команду, которая стала лидером областного первенства среди спортсменов 2007–2008 годов рождения. Ребята тренируются под руководством Сергея Белова на базе физкультурно-оздоровительного комплекса имени Юрия Борзаковского. Слова благодарности также звучали в адрес ветеранов спорта.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Луховицы ]

Воспитанники секций подготовили для гостей мероприятия выступления, в рамках которых продемонстрировали уровень владения спортивным мастерством. Учащиеся из первой и девятой школ города выступили с танцевальными номерами в качестве групп поддержки спортсменов.