В городском округе Луховицы установили «Парту Героя» в честь участника ВОВ Сергея Храпова

В городском округе Луховицы установили 17-ю «Парту Героя» в рамках одноименного патриотического проекта партии «Единая Россия». На этот раз увековечена память об участнике Великой Отечественной войны Сергее Ивановиче Храпове. Торжественное открытие парты состоялось в Выкопанской школе.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Луховицы ]

Сергей Иванович — уроженец деревни Двуглинково и выпускник этой школы. В годы ВОВ он состоял в составе партизанского отряда «Храбрецы», который осуществлял свою деятельность на территории Белорусской Советской Социалистической Республики. С 1942 года организовывал диверсии против фашистов на железной дороге.

Сохранились данные о том, что Сергей Храпов проявлял инициативу и отличался высокой дисциплиной. Он лично разрабатывал план диверсий и контролировал каждую операцию. Благодаря его действиям под откос было пущено семь воинских эшелонов, разбито семь паровозов, 31 вагон и 13 платформ с техникой и живой силой противника.

Застать победный марш Сергею Ивановичу было не суждено. Он погиб 25 апреля 1944 года. Боец подорвался на мине противника. Храпова посмертно наградили орденом Отечественной войны I степени и медалью «Партизану Отечественной войны» I степени.

На открытии парты присутствовали глава городского округа Луховицы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Тимохин и председатель окружного Совета депутатов Гари Хаит. Почетные гости обратились к школьникам. Они призвали ребят быть патриотами Родины и помнить, какими жертвами досталась соотечественникам Великая Победа.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Луховицы ]

«Сергей Храпов — Герой. Он был партизаном, удостоен большого количества наград. Хорошо, что в Выкопанской школе о нем вспомнили не только в день открытия парты. Например, здесь была пионерская дружина, посвященная ему. То есть мы продолжаем чтить память о нем и гордиться его подвигами», — сказал Сергей Тимохин.

Патриотический проект «Парта Героя» действует в муниципалитете два года. Именные парты открывают в честь участников ВОВ и спецоперации, локальных войн и конфликтов. Цель — увековечивание памяти героев, прославление Родины и расширение знаний молодых людей об истории Отчизны.