В городском округе Мытищи прошел День двора

Масштабный праздник День двора провели в городском округе Мытищи. Об этом рассказала глава городского округа Юлия Купецкая.

Праздник провели в двух районах округа: по улице Борисовка и улице 4-я Парковая. Горожан ждали различные развлечения: игры, танцы, конкурсы и многое другое. Различные активности продумали и для детей, и для взрослых. Найти, чем заняться, могли все.

«Стало уже доброй традицией организовывать праздники дворов, которые объединяют людей, дарят им улыбки, радость и позитивное настроение, позволяют по-соседски сдружиться. И мы обязательно эту традицию будет продолжать», - написала глава Мытищ Юлия Купецкая.

Отметим, что Дни дворов в городском округе Мытищи проходят на регулярной основе. Следующие праздники состоятся уже 22 июля в 12:00 по следующим адресам: улица Семашко, дом №41 и улица Фрунзе, дом №1 корпус 1, парк «Тайнинский».