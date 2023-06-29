В городском округе Павловский Посад обсудили установку монумента

Глава городского округа Павловский Посад Денис Семенов совершил объезд города, в ходе которого встретился с председателем Совета ветеранов муниципалитета Анатолием Зыковым.

Речь на встрече шла об установке монумента морякам-павловопосадцам, защищавшим рубежи страны. Памятник на Аллее Героев должен открыться уже 30 июля, ко Дню ВМФ.

Также во время объезда была разрешена спорная ситуация, возникшая между жильцами дома на улице 1 Мая, 34 в городском округе Павловский Посад. Вопрос касается полива растений. Было решено, что работой займется МБУ «Благоустройство».

В рамках объезда глава городского округа Павловский Посад осмотрел все микрорайоны, а также Кузнецы и Большие Дворы. Денис Семенов обратил внимание обслуживающих организаций на недоработки по окосу территорий. В общей сложности было сделано свыше 200 замечаний, которые нужно устранить в ближайшее время.