В городском округе Павловский Посад прозвенел последний звонок в школе № 18 имени Н.В. Менчинского

24 мая в Павловском Посаде в средней школе №18 имени Н.В. Менчинского состоялось торжественное мероприятие, последний звонок. 42 выпускника завершили свой учебный путь в школе, которая уже шесть лет входит в число лучших образовательных учреждений Московской области и стабильно занимает место в топ-100 региона.

Фото: [ пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о. ]

Среди выпускников школы девять отличников, претендующих на золотые медали, и четыре победителя регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников: Ульяна Абашкина (русский язык), Мария Миронова (литература), Роман Павлов (русский язык, география, литература) и Арина Пехтерева (обществознание, русский язык). Школа также гордится своими спортивными достижениями: Дмитрий Чистяков и Сергей Кислов являются кандидатами в мастера спорта, а Сергей Кислов стал чемпионом России по биатлону в 2025 году.

Особое внимание было уделено Максиму Тюляеву, награжденному медалями «За участие в специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины», «За храбрость», а также «Волонтеры России» за вклад в поддержку Вооруженных сил.

Школа №18 успешно реализует профильное обучение, предлагая старшеклассникам технологические, гуманитарные и медицинские классы. Высокий профессионализм педагогического коллектива подтверждается участием в конкурсах, сертификациями и, главное, высокими результатами выпускников на ЕГЭ и олимпиадах.

Фото: [ пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о. ]

Теплые слова пожеланий в этот день прозвучали для всех выпускников: впереди у них — новые горизонты, множество возможностей и долгий жизненный путь, начало которого они провели в одной из лучших школ Московской области.