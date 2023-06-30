В городском округе Павловский Посад развивается производство гофрокартона

Павлово-Посадский Гофрокомбинат – системообразующее предприятие для муниципалитета. Во всей России это один из крупнейших производителей гофротары и гофрокартона.

Предприятие открылось в городском округе Павловский Посад в 2008 году, и с тех пор активно развивается, совершенствует работу, вводит передовые технологии.

Сейчас на предприятии в городском округе Павловский Посад установлен гофроагрегат, способный выпускать 15 млн. метров продукции в месяц. Это поможет более, чем на треть нарастить выпуск изделий и, соответственно, увеличить число рабочих мест. На данный момент в компании работает порядка 1,2 тыс. человек.

Первый заместитель главы городского округа Павловский Посад Филипп Ефанов поблагодарил сотрудников предприятия за работу и большой вклад в развитие города.