В городском округе Подольск будут комплексно решать проблему кадрового дефицита

Глава подмосковного городского округа Подольск Дмитрий Жариков рассказал, как прошло заседание Совета по вопросам промышленности и предпринимательства при муниципальной администрации. Об этом Жариков сообщил в социальных сетях.

На повестке дня стоял ряд актуальных тем. Одной из них стала кадровая проблема, которая беспокоит, как заявил глава Подольска, не только руководителей компаний, но и самих сотрудников. Жариков поделился, что часто слышит этот вопрос на встречах с трудовыми коллективами.

Этот вопрос будут решать комплексно. Глава муниципалитета уверил, что варианты будут прорабатываться совместно министерством образования Московской области, департаментом Регионального центра компетенций, руководителями предприятий, а также в учебных заведениях. На данный момента поставили основные задачи: наладить целевое обучение, вводить систему наставничества, чтобы учащиеся колледжей могли пробоваться на работе на предприятиях.

Также поможет в решении этой проблемы проект федерального уровня «Профессионалитет», в рамках которого предприятия обеспечиваются новыми квалифицированными кадрами, а несовершеннолетние подольчане смогут найти подработку.

Помимо этого, в рамках встречи Дмитрий Жариков обсудил меры поддержки бизнеса, в том числе и те, что были разработаны губернатором московской области Андреем Воробьевым. Участники встречи уже стали участниками нацпроекта «Производительность труда» и поделились положительным опытом.