В городском округе Подольск «Мосавтодор» и муниципальные службы усиленно работают во время сильного снегопада

Очистка улиц, дворов и общественных пространств началась сегодня ночью в 5 утра. Более 120 единиц техники задействовано для этой работы.

Все этапы уборки дорог и тротуаров проводятся, начиная с обработки пескосоляной смесью и последующей расчистки снега. Рабочие также освобождают доступ к пешеходным переходам и автобусным остановкам.

Вопрос отвоза собранного снега, который вызывает недовольство у жителей Подольска, будет решен до конца этой недели.

Напоминаем, что горожане могут оставить обращение на «Горячей линии» главы муниципалитета. Номера телефонов для связи: 8(4967) 63-45-12,