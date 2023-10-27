В городском округе Подольск отметили День главного инженера

В АО ОКБ «Гидропресс» в городском округе Подольск отметили важную дату — день главного инженера.

Участие в празднике приняли все работники. В том числе, руководство предприятия, профсоюзный комитет, Совет ветеранов и главный инженер Евгений Лизунов.

Открыли встречу награждением: сотрудникам вручили почетные грамоты. Потом началась концертная программа: на сцену вышли танцоры коллектива «Ассорти» и вокалисты хора «Поющие сердца». Хор, кстати, не раз побеждал на фестивалях в городском округе Подольск, а также на областном и международном уровне.

Председатель Совета ветеранов предприятия заслуженный ветеран атомной энергетики и промышленности Александр Даниленко поблагодарил за проведение праздника Любовь Комкову, которая организовала участие артистов, и художественного руководителя Гульнару Рязанову.

Александр Матвеевич подчеркнул, что такие мероприятия помогают сделать работу эффективнее. Также он отметил, что ветеранская организация «Гидропресса» в городском округе Подольск — среди лучших в своей отрасли.

Праздничную программу дополнили угощениями с полевой кухни предприятия.