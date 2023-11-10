В Городском округе Пушкино появились 7 новых остановочных павильонов

В рамках марафона «Служение», направленного на повышение комфорта и безопасности пассажиров общественного транспорта, в городском округе Пушкинский установлено семь новых остановочных павильонов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава муниципалитета Максим Красноцветов.

Новые павильоны появились на улице Чехова и в микрорайоне Дзержинец города Пушкино и у храма Александра Невского в Красноармейске.

Также, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» дорожные службы обустраивают новые остановочные пункты на региональных дорогах. С начала года четыре новых павильона установили в деревне Яшкино, вблизи ЖК «Пушкарь» и села Тарасовка.

Качество выполненных работ проверяют активисты проекта «Безопасные дороги» Единой России.