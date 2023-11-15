В Городском округе Пушкинсий появится коворкинг в новом ЖК

В строящемся жилом комплексе в Городском округе Пушкинский подготовят помещение для коворкинга. Его разместят на первом этаже дома.

Недавно строительство двух многоэтажек в ЖК «Южное Пушкино» проверили специалисты Главгосстройнадзора Московской области и лаборатории ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ». Они оценили качество каменной кладки, измерили дверные и оконные проемы, определили другие важные параметры.

Напомним, строительство кирпично-монолитных домов в городском округе Пушкинский стартовало в 2019 году. Сейчас строители ведут монолитные работы, занимаются кирпичной кладкой и монтируют инженерные сети.

Вокруг создадут всю необходимую инфраструктуру: детские площадки и спортивные зоны, прогулочные и велодорожки, подземный паркинг на 300 автомобилей и гостевую парковку на улице. На первом этаже разместят коммерческие объекты, в том числе, коворкинг.

Новостройки в городском округе Пушкинский будут готовы в третьем квартале следующего года.