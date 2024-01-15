В Городском округе Пушкинский 23 февраля состоится марафон «Лыжня в Лавру»: регистрация открыта

Регистрация на мероприятие уже открыта. Каждый участник, который сумеет преодолеть всю дистанцию, получит на память медаль.

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области информирует, что 23 февраля в Городском округе Пушкинский состоится марафон «Лыжня в Лавру».

Принять участие в марафоне — это не только возможность оказаться на чистом, свежем воздухе и улучшить свои спортивные способности, но и провести исторический экскурс.

Трасса проходит вдоль знаковых мест — это село Радонеж и Хотьков монастырь, а также несколько знаменитых музеев-заповедников: Абрамцево и Мураново.

Сама лажная трасса, которая расположена в Городском округе Пушкинский — особенное историческое место. Она была основана в 1980 году. Стартово-финишный городок размещен в д. Нововоронино.