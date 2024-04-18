В Городском округе Пушкинский активно ремонтируют дорожные покрытия и тротуары

В Пушкинском Городском округе стартовал ремонт дорожного покрытия и тротуаров.

В частности, работы начались на улице Тургенева от Вокзальной улицы до улицы Некрасова. После проведения запланированных работ протяженность участка, который приведут в порядок, составит 434 метра. Ремонт дорог проходит в рамках программы губернатора «Дороги Подмосковья» по программе президентского нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«Сезон ремонта дорожного покрытия ограничен теплым временем года. Сейчас идут работы по демонтажу старой тротуарной плитки. На участке трудится бригада в составе пяти человек, разбор старого покрытия осуществляется с помощью экскаватора-погрузчика», — рассказал представитель компании-подрядчика Михаил.

Представитель компании-подрядчика рассказал о планах ремонтных работ: старый асфальт заменят на новый, тротуар заасфальтируют, установят бордюры. Работы должны завершиться примерно к середине мая.

В настоящее время рабочие разбирают старый бортовый камень и старый тротуар. Во время выполнения работ учитывают интенсивность движения пешеходов и автотранспорта.

Ремонтируемый участок расположен вблизи железнодорожной станции Пушкино и автовокзала.

Вдоль дороги находится рынок и много различных магазинов. Данный участок востребован среди горожан, поэтому его ремонт проводится в первую очередь.